«Sea of Class» perdeu a batalha… (VÍDEO)

Uma triste notícia para os aficionados das corridas de cavalos: morreu «Sea of Class” nesta segunda-feira.

Esta poldra de quatro anos, segunda classificada no Prix de l’ Arc de Triomphe (G1) em 2018 com James Doyle, não conseguiu superar as complicações sofridas após ter sido operada a uma cólica e foi sacrificada.

Esta poldra da quadra Sunderland Holdings, filha de Sea the Stars, alcançou uma excelente temporada em 2018, vencendo o Darley Irish Oaks e o Yorkshire Oaks (G1), perdendo por muito pouco para «Enable» (Nathaniel) no Prix de l’ Arc de Triomphe.

Após alguns meses de descanso, Sea of Class regressou às pistas de Ascot este mês conseguindo um quinto lugar no Prince of Wales’Stakes (G1) acabando por sofrer uma cólica.

“Era uma poldra inteligente e muito talentosa que lutou até ao fim”, afirmou com tristeza o seu treinador, William Haggas.