Sanlúcar de Barrameda: Corridas de Cavalos em Agosto

Em Agosto, a cidade andaluza de Sanlúcar acolhe as populares carreras na praia. “As corridas de cavalos são o acontecimento por excelência que define Sanlúcar de Barrameda. É um espectáculo único. É mágico e hipnótico ver correr os cavalos, com os seus jockeys, à beira-mar, enquanto o sol cai.

Durante dois fins-de-semana – o próximo é o de 25, 26 e 27 de Agosto –, as praias de Sanlúcar, habitualmente tranquilas, transformam-se num formigueiro. Todas as tardes em que se realizam as corridas concentram-se na praia uma média de 35 mil pessoas. A cidade, os seus cidadãos e os milhares de visitantes que chegam no mês de Agosto, espera com ansiedade esses dias festivos e especiais.