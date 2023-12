«San Moteur» brilhou no Prix du Bourbonnais (VÍDEO)

«San Moteur» venceu neste domingo a segunda etapa do Amerique Races PMU no Hipódromo de Vincennes. San Moteur não só assegurou o segundo lugar na partida do Prix d’Americe Legend Race (Gr.1), mas também confirmou o seu status como candidato favorito à vitória final no dia 28 de Janeiro próximo.

A final do Prix du Bourbonnais – Amérique Races PMU Q2 (Gr.2) foi intensa. Três candidatos travaram uma disputa que começou à saída da curva final, quando «Gu d’Heripre» começou as hostilidades do lado de fora, para se juntar aos dois que até então tinham liderado a corrida: «Izoard Vedaquais» e «San Moteur».

Este confronto dos três teve um sabor especial. A escolha de Björn Goop de conduzir «San Moteur» à frente, antes de aceitar a liderança de «Izoard Védaquais», foi a decisão fundamental para o sucesso. O driver sueco explicou a sua escolha tática: “Eu sabia que «Izoard Védaquais» era um super cavalo que poderia vencer esta corrida, e por isso, queria sair do encalce de «Izoard Védaquais» na última curva. Como sempre «San Moteur» deu o seu melhor. Foi um campeão até ao fim. Pensei por um momento que seria derrotado, junto à linha de chegada, mas o cavalo não quis perder, tem uma mentalidade excepcional e deu o seu máximo.”

Ao marcar 1’12”0, os três primeiros (San Monteur, Izoard Védaquais e Gu d’Héripré) alcançaram um tempo recorde, o segundo na história desta corrida, após a redução do tempo para 1’11”4 por «Etonnant» em 2021.

