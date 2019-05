Salvaterra acolheu jornada do Campeonato Regional Centro de Equitação de Trabalho 16 Maio, 2019 7:56

O Picadeiro Municipal de Salvaterra de Magos recebeu na passada sexta-feira e sábado (10 e 11), a 2ª jornada do Campeonato Regional de Equitação de Trabalho da Região Centro, com várias dezenas de cavaleiros em competição.

A jornada arrancou ao inicio da manhã de sábado, com a Prova de Ensino, realizando-se no domingo as Provas de Maneabilidade e de Velocidade, o que permitiu ao muito publico presente assistir a uma animada e concorrida jornada deste campeonato em Salvaterra de Magos.

A muito elogiada envolvente natural e agrícola do Picadeiro Municipal de Salvaterra de Magos deu o enquadramento tipicamente ribatejano às provas que foram decorrendo nos dois dias.

Nicole Silva venceu na categoria Sub-16, montando Hábil de Sena, tendo a categoria Sub-20 sido conquistada pelo cavaleiro Diogo Oliveira com Heros que voltou a superar os 70% no ensino (71, 41%). Na categoria Consagrados a liderança foi conquistada por Gilberto Filipe, montando Endiabrado. Gilberto Filipe liderou também na categoria de Cavalos Debutantes, montando Iranio, tendo a categoria Preliminar sido conquistada por Ana Rita Augusto com Guardião.

Resultados completos AQUI