Royal Ascot regressa com pompa e circunstância

A corrida de cavalos de Ascot é conhecida como um dos eventos mais importantes do calendário social britânico.

A Royal Ascot está de volta para mais uma edição de intensas corridas de cavalos e de chapéus extravagantes – a imagem de marca do evento. O primeiro dia da prova contou com a presença do Rei Carlos III e da Rainha Camilla naquela que é a primeira edição do casal enquanto monarcas, depois da morte da Rainha Isabell II.

Era um dos eventos anuais favoritos de Isabel II, uma fã assumida da arte equestre, e a monarca não foi esquecida antes do arranque das corridas, com uma sentida homenagem.

Sinónimo de elegância e moda intemporal, a Royal Ascot arrancou e termina este sábado, 24 de junho.

É também sempre um dos pontos altos do ano no que toca à moda real. O uso de chapéu pode parecer vaidade, mas faz parte do protocolo em Ascot. No site da corrida de cavalos, pode ler-se que é obrigatório as mulheres usarem chapéu, com pelo menos quatro centímetros de base.