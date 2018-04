Rota Lusitana: Rodrigo Torres soma e segue

A Coudelaria de Alter, a celebrar 270 anos, recebeu no passado fim-de-semana (20 a 22 de Abril), o segundo CDI3* da Rota Lusitana que reuniu 53 conjuntos de 7 países. À semelhança do que aconteceu no CDI de Abrantes realizaram-se paralelamente provas nacionais (CDE) que contaram com a participação de 19 conjuntos.

Rodrigo Torres com Fogoso (TVF) conquistou o seu segundo Grande Prémio da Rota Lusitana disputado no sábado (21) por 9 conjuntos conseguindo 67,826%. O brasileiro João Victor Oliva foi segundo classificado com Xiripiti (67,543%) enquanto Manuel Veiga ocupou o terceiro lugar com Ben-Hur da Broa (67,370%). O marroquino Ismail Jilaoui foi quarto classificado com What a Feeling (67,109%).

No domingo (22), Rodrigo Torres voltou a vencer com Fogoso o Grande Prémio Especial (68,000%) e Maria Pais do Amaral ocupou o segundo lugar com Fidalgo (TVF), ambos os cavalos da Coudelaria Torres Vaz Freire, com a média de 67,170%. Manuel Veiga foi terceiro classificado com Ben-Hur da Broa (66,021%).

Maria Caetano com Flamenco venceu o Prix St. George e a Intermediária I nos dois dias, conseguindo 68,765% e 68,559%, respectivamente. No sábado, Vasco Mira Godinho em segundo lugar com Giraldo (67,765%) e Ricardo Reis em terceiro lugar com Escorial (67,000%). No domingo Ricardo Reis subiu ao segundo lugar com Escorial (67,118%) enquanto o espanhol Juan de Dios Ramirez Garcia ocupou o terceiro lugar com Quaterback I (66,324%). Maria Caetano e Fenix de Tineo, venceram a Intermediária A e B nos dois dias, conseguindo 69,706% e 70,000%.

Nas camadas mais jovens a troca de posições foi muito interessante. A jovem cavaleira Catarina Lucas Lopes com Falcão não pôde repetir o seu triunfo de sábado no Young Riders Team Test (66,373%), e teve que se conformar com o terceiro lugar no domingo (65,784%), na reprise Individual onde Martim Meneres arrebatou o primeiro lugar com Equador (70,686%) e Luis Valença Rodrigues Cardoso ocupou o segundo lugar com Xeque-Mate (66,765%). No sábado Mateus Abecassis foi segundo classificado com Fidélio Plus (65,147%) enquanto Mariana Assis Silva ocupou o terceiro lugar com Upendo (63235%).

Sebastião Lucas Lopes venceu as reprises Juniors Team e Individual nos dois dias, com as médias 66,515% e 69,657%. A italiana Melania Bartz foi segunda classificada com Delgado (66,313%) no sábado, enquanto Francisca Castro Monteiro ocupou o terceiro lugar com Weserprinz nos dois dias (64,798% e 65,833%).

Afonso Resina Antunes com Viçoso da Broa venceu o Children Team Test (61,615%) no sábado, enquanto no domingo a vencedora da reprise Individual, foi Maria Rita Carrasqueira com Romi (63,095%).

Nos Póneis, a italiana Lisa Caroline Bartz montand Hemingway B, venceu as provas Team Test e Individual no sábado e domingo conseguindo 66,381% e 65,721%.

Na Paradressage Ana Mota Veiga montando Convicto neste domingo, estreou uma nova Kür com coreografia de Rui Pedro Godinho, tendo pontuado 69,444%. Este conjunto conseguiu nas reprises individual e Team Test (Grade I) 67,500% e 68,810%. No Grau II Sara Duarte e Daxx du Hans pontuaram nas reprises Individual, Team e Freestyle 60,392%, 64,293% e 65,222%. Maria Inês Teixeira no Grau III conseguiu com Giraldo da Sernadinha as seguintes pontuações 65,882% (Individual), 65,686% (Team) e 69,000% (Freestyle).

O vencedor da prova final de 5 Anos foi Vasco Mira Godinho com Imperador dos Cedros (75,800%). O espanhol Claudio Castilla Ruiz com HI-Rico do Sobral conseguiu 70,600% na final para cavalos de 6 anos e com Gladir de Tineo pontuou 68,214% na final dos 7 anos.

O júri do CDI foi composto por Carlos Lopes (POR 4*) Presidente, Orsolya Hillier (HUN 4*), Freddy Leyman (BEL 4*), Ricky Macmillan (AUS 4*), Thomas Lang (AUT 5*) e Nicoletta Milanesa (ITA 3*).

Depois de Alter, a próxima e última jornada desta Rota Lusitana do Concurso Dressage Internacional, vai decorrer na Companhia das Lezírias (4 a 6 de Maio).

Resultados

CDI – Sábado AQUI

CDI – Domingo AQUI

Resultados – CDE