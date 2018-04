Rota Lusitana: Coudelaria de Alter recebe o 2º CDI3* este fim-de-semana 21 Abril, 2018 10:27

Arrancou nesta sexta-feira (20) o segundo Concurso Internacional de Dressage da Rota Lusitana na Coudelaria de Alter em Alter do Chão, que vai reunir cerca de 53 conjuntos de 7 nacionalidades com prémios pecuniários no valor de €10.000. Paralelamente realiza-se o Concurso de Dressage Especial que conta com a participação de 19 conjuntos.

Todos os 72 cavalos inscritos que se apresentaram esta sexta-feira na inspecção veterinária, passaram sem restrições.

Na jornada inaugural disputaram-se as primeiras provas de Paradressage (CPEDI3*). Ana Mota Veiga (POR) e Convicto pontuaram no Grau I Team Test, 68,810%. Sara Duarte (POR) e Daxx du Hans no Grade II Team Test obtiveram 64,293% e Inês Teixeira (POR) com Giraldo da Sernadinha no Grau III Team Test, conseguiu 65,686%.

Na jornada deste sábado disputam-se as reprises FEI para Cavalos Novos, Póneis, Children, Prix St. Georges, Intermediária A, Grande Prémio, Junior Team e Young Riders além das provas do CDE.

O júri do CDI é composto por Carlos Lopes (POR 4*) Presidente, Orsolya Hillier (HUN 4*), Freddy Leyman (BEL 4*), Ricky Macmillan (AUS 4*), Thomas Lang (AUT 5*) e Nicoletta Milanesa (ITA 3*).

Resultados – Paradressage

