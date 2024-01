Rodrigo Giesteira Almeida inscrito no Jumping de Bordeaux

Esta semana, (01-04 Jan) a emocionante etapa da Liga Ocidental da Longines FEI Taça do Mundo 2023/2024 desloca-se para Bordeaux, (França), para a aguardada penúltima etapa da temporada.

Henrik von Eckermann (SWE), o atual líder do ranking mundial, figura entre a galáxia de estrelas que compõem a lista de inscritos para a edição de 2024 do Jumping International de Bordeaux. Este evento contará também com a presença do campeão olímpico de 2012, atual detentor do título europeu e tricampeão da Taça do Mundo, Steve Guerdat (SUI), o líder do Ranking U25 da FEI, Harry Charles (GBR), assim como os ex-números um do mundo, Scott Brash (GBR) e Harrie Smolders (NED). Além disso, um grupo de talentosos cavaleiros alemães composto por Daniel Deusser, Marcus Ehning e Christian Ahlmann promete elevar ainda mais o nível da competição. No cenário francês, o atual quinto classificado no ranking mundial, Julien Epaillard, assume a liderança da equipa da casa, ao lado de notáveis cavaleiros como Roger-Yves Bost e Penelope Leprevost.

Lista de cavaleiros inscritos AQUI