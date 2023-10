Resultados: Final do Campeonato Regional de Equitação de Trabalho do Sul 2023

Decorreu no dia 7 de outubro no Algoz-Silves, a final do Campeonato Regional de Equitação de Trabalho do Sul 2023, organizado pela Algarve Dressage – Jorge Cameira Santos.

Chegamos assim ao fim de mais um Campeonato Regional de Equitação de Trabalho do Algarve.

Este campeonato decorreu em 3 jornadas, com a presença de vários cavaleiros nos escalões Preliminar, Sub-16, Debutantes e Consagrados.

No escalão Consagrados João Pinto com Nurco, foi vencedor.

Ocupou o 1 lugar no pódio do escalão de Debutantes Valter Gonçalves com Nativo, em 2 Rodrigo Maurício com Malibu e em 3 José Leitão com Mistral.

No escalão de Sub-16, o campeão foi Jak Cardoso com Finote.

Resultados completos AQUI