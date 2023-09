Resultados das primeiras classificativas do Mundial de Cavalos Novos 2023

Arrancou esta quinta-feira (21), o Campeonato do Mundo de Saltos de Cavalos Novos 2023 que decorre em Zangersheide, Lanaken (Bélgica). Portugal participa nas categorias de 5, 6 e 7 anos.

A primeira prova do dia foi a classificativa para cavalos de 5 anos (1,25m) que registou um total de 110 percursos sem faltas. O conjunto nacional melhor classificado foi Bernardo Ladeira com a égua KWPN Noblesse (Falaise de Muze / Corland) propriedade de BL Lda. tendo terminado sem faltas, partilhando o primeir lugar. Francisco Fontes penalizou com Balou’s Lady B Z quatro pontos (111º) e com Ses Titanic oito faltas (178º). Rafael Dinis Rocha com a égua PSH Orelia em 228º lugar, com 24 faltas.

Alinharam 205 conjuntos na prova reservada a cavalos de 7 anos, disputada em duas fases (1,40m). 64 Conjuntos terminaram sem faltas. O melhor resultado foi de Molly Hugues Bravo com HHS Orchidee ao penalizar na segunda fase 4 pontos em 32,05s (77º), enquanto Rafael Dinis Rocha com o PSH Mágico terminou em 88º lugar, tendo penalizado 4 pontos (34,28s) na segunda fase. Venceu a prova o grego Angelos Touloupis com Kannandillo.

A jornada terminou com a classificativa para cavalos de 6 anos com 255 inscritos. Setenta conjuntos concluíram a prova com zero pontos, sendo o melhor resultado nacional, de Molly Hughes Bravo com HH Orchidee, que terminou sem faltas as duas fases (44º). Venceu a prova a cavaleira alemã Katrin Eckermann com Cascajall.

As provas podem ser seguidas em directo através do ClipMyHorse.TV.

