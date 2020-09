Resultados – Critérios de Cavalos Novos 2020 – Taça da Juventude e CSN B 22 Setembro, 2020 11:32

Decorreu no Hippus – Centro de Alto Rendimento da Golegã, de 17 a 20 de Setembro, o Campeonato de Cavalos Novos onde se destacaram os melhores produtos da futura geração de cavalos de saltos de obstáculos. Este ano, o número de cavalos novos inscritos foi inferior (63) à edição de 2019 (68). Paralelamente realizou-se, a Taça da Juventude e o CSN B.

Cavalos de 4 Anos – 17 participantes

Nos 17 Cavalos Novos de 4 anos que alinharam, chegaram à final 14.

Medalha de Ouro para «Chang NZ» (Comilfo Plus Z x Criz N Z (Crown Z) da Coudelaria Malafaia Novais, montado por Hugo Carvalho após uma barrage muito bem disputada entre o CP «Mágico» (Diarado x Tricana) de Ricardo Guerreiro, o garanhão KWPN «Latrichta» (Grandorado x Quiet Easy) de Henrique Drumond, e a égua CP «My Dollar» (Dollar de Brekka x Beluga Z) de João Castro Lima. Medalha de Prata para «Mágico» montado por Ricardo Guerreiro e o bronze ficou com Henrique Drumond com «Latrichta».

Cavalos de 5 Anos – 20 participantes

Nos 20 cavalos de 5 anos que disputaram este campeonato, chegaram à final 18.

Na final dos Cavalos de 5 anos que decorreu no domingo, o garanhão Zangersheide «Contro Z» (Chippendale Z x Explosion Z) da Sociedade Hípica Quinta do Outeiral, montado por Henrique Drumond após um desempate com Filipe Paixão e K. Le Muze Parisol, sagrou-se campeão ao registar o melhor tempo (38,73s). Foi vice-campeão o garanhão KWPN K. Le Muze Parisol (Coupe de Coeur x Horeade Dalex), enquanto Hugo Carvalho ocupou o terceiro lugar com o garanhão KWPN Kilate N (Etoulon VDL x Contendro I) propriedade da Soc. Médicos Veterinários da Beira, Lda.

Cavalos de 6 Anos – 17 participantes

Na final para Cavalos de 6 Anos, foi Medalha de Ouro a égua SF «Evita Peron» (Nartago x Veroniqua), propriedade de Teresa Malta da Costa e montada por Filipe Malta da Costa que terminou este campeonato sem faltas. Sebastião Ferreira Pinto em segundo lugar com o garanhão belga «Action Boy Z» (Action Boy x Chassandra) e o garanhão Hanoveriano «Escudo’s AS» (Escudo I x Nobel Design), propriedade da NETAL montado por Duarte Seabra completou o pódio.

Cavalos e 7 Anos – 10 participantes

Dos 10 cavalos que alinharam na primeira classificativa chegaram à final 9. Nesta final, sagrou-se campeão o garanhão KWPN Iniesta P (Air Jordan x Wyona P por Heartbreaker), propriedade de João Miguel Cardoso de Barros, e montado por António Matos Almeida que terminou este campeonato sem faltas. Medalha de Prata para Duarte Seabra com o irlandês «AHG Whiterock Doctor Cruise» (Indoctro x Miss Whiterock Cruise) propriedade de Carol Gee. Carolina Oliveira Gonçalves recebeu o bronze com a égua PD India-S (x Milton du Murier), propriedade da Agrovarandas.

A recordar que Iniesta P montado por António Portela Carneiro foi também vice-campeão dos 6 anos em 2019.

Paralelamente decorreu a Taça da Juventude e o CSN-B, que consagrou os seguintes vencedores:

Madalena Eloy com Forestelle, com zero pontos nas classificativas, foi a grande vencedora da Taça da Juventude da Golegã no escalão Juniores.

No escalão de Juvenis, venceu Afonso Rebelo com Famous dos Fidalgos, e nos Iniciados, foi a vencedora foi Diana Ferreira Pinto com Caviar.

Paralelamente disputou-se no sábado o Grande Prémio do CSN-B que foi ganho por António Matos Almeida com LCC Saphire.

Parabéns aos vencedores.

