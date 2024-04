Coudelaria de Alter realiza o seu tradicional Leilão Anual (VÍDEO)

Doze éguas e onze cavalos vão estar disponíveis para licitação, amanhã, dia 24 de abril, às 15h00, naquele que é um dos mais antigos leilões em Portugal.

É na Coudelaria de Alter que, todos os anos, na véspera do Dia da Liberdade, se realiza um leilão centenário que é destinado, não apenas aos que querem adquirir um cavalo Puro-Sangue Lusitano, mas também a todos os que gostam de participar de momentos carregados de tradição e história.

O leilão decorrerá num formato misto, presencial e on-line, permitindo que todos os interessados, mesmo que não possam estar presentes, tenham a oportunidade de licitar e adquirir os cavalos que pretenderem.

Todos os 23 animais a leilão são equinos particularmente interessantes tanto para a prática desportiva e equitação de lazer, como para projetos de reprodução, dado que contam com uma apurada genética e genealogia.

Os equinos selecionados para venda podem ser conhecidos através de fotografias e vídeos que se encontram disponíveis on-line no website da Coudelaria de Alter (www.alterreal.pt), nas redes sociais da Coudelaria de Alter e no canal Youtube alterrealstudfarm.

Os interessados em participar no Leilão deverão fazer o seu registo prévio através do e-mail geral@alterreal.pt, até às 12.00 do dia 24 de abril de 2024.

Os detalhes do regulamento podem ainda ser consultados no website www.alterreal.pt.

O Leilão de Alter está aberto a todos, tem entrada livre, e contará ainda com outras atividades entre os dias 24 e 25 de abril, como a realização da III Jornada do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho e o Concurso do cão Serra D’Aires, segundo o programa (provisório):

Dia 24 de abril:

8.00 – Inspeção veterinária Equitação de Trabalho

10.00/13.30 – Prova de Ensino Equitação de Trabalho (pista principal)

11.00 – Concurso do cão Serra D’Aires (parada)

15.00 – Leilão Anual

18.00 – Saída das éguas para o campo

18.30/20.00 – Prova de Ensino Equitação de Trabalho (pista principal)

Dia 25 de abril:

9.00 – Equitação de Trabalho – Prova de Maneabilidade (pista principal)

14.00 – Equitação de Trabalho – Prova de Velocidade (pista principal)