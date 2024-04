Qatar Airways Cargo inaugura Animal Centre de última geração

A Qatar Airways Cargo anunciou esta segunda-feira a abertura do seu Animal Center de última geração e o relançamento do seu produto Next Generation Live, voltados para o transporte de animais vivos.

Com mais de 550.000 animais, incluindo 10.000 cavalos transportados em 2023, a companhia aérea informa que a abertura da instalação reafirma o seu compromisso com o bem-estar animal.

“Na Qatar Airways Cargo, reconhecemos que nossa responsabilidade vai muito além do mero transporte de animais. Estamos comprometidos em defender o seu bem-estar globalmente, garantindo que nossas operações respeitem e contribuam positivamente para o seu bem-estar geral.

Esta abordagem completa ao cuidado dos animais é uma parte fundamental do nosso espírito, levando-nos a inovar e a liderar a indústria. Com o nosso novo Centro Animal e melhorias nos serviços, não estamos apenas a estabelecer novos padrões para transporte de animais, estamos a trabalhar ativamente para um futuro onde cada aspecto das nossas operações reflita um profundo respeito pelo bem-estar dos animais, personificando o nosso compromisso de fazer uma diferença significativa nas suas vidas”, afirmou Mark Drusch, chief officer.

Destaques do Qatar Airways Cargo Animal Center

Tamanho da instalação: 5.260 metros quadrados, com controle total de temperatura para conforto ideal dos animais;

Capacidade do canil: 140 cães e 40 gatos;

Estábulos: 24 estábulos distribuídos em 4 zonas com fluxos de ar separados para uma segregação adequada;

Áreas Especializadas: Espaços personalizados projetados para pintos de um dia, pássaros, peixes, répteis e animais exóticos;

Recursos de maneio: Inclui interfaces do lado ar e do lado terra com múltiplas docas para operações eficientes. Equipado com um sofisticado sistema HVAC para manter a qualidade do ar ideal;

Tecnologia: Capacidade para movimentação de até 47 contentores ULD, com salas especializadas para diversas operações.

A Qatar Airways Cargo apresenta as seguintes melhorias nos seus serviços de transporte de animais vivos:

Ferramenta Calculadora de Canil: Um recurso online inovador para determinar o tamanho ideal do canil, garantindo conforto e conformidade com os padrões IATA LAR;

Atendimento ao cliente simplificado: Os procedimentos foram refinados para interações mais rápidas e eficientes com o cliente, com uma Torre de Controle dedicada para as remessas mais sensíveis;

Treinamento IATA LAR digitalizado: Garante conformidade rápida e melhora a proficiência da equipa no maneio de animais;

Serviço de cartão para animais de estimação: continua oferecendo um toque pessoal, compartilhando atualizações e fotos de animais de estimação durante o transporte, melhorando a experiência e a tranquilidade do cliente.