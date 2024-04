45 Anos de Arte Equestre: Gala no Campo Pequeno

Integrado no programa do 45º Aniversário da Escola Portuguesa de Arte Equestre, este espetáculo combina a harmonia e a cumplicidade entre o Homem e o Cavalo, fruto desta relação histórica, numa forma de recriar a evolução da Equitação tradicional de cariz lúdico-cultural.

No dia 13 de Setembro de 2024, juntam-se a Real Escuela Andaluza Del Arte Equestre, de Jerez, Espanha, e a Abu Dhabi Royal Equestrian Arts, dos Emirados Árabes Unidos para um programa único de cultura e tradição, e no pleno respeito pelo cavalo.

Com um programa especialmente pensado para reforçar a espetacularidade do evento e, no qual, para além dos diversos números equestres, a música e coreografia assumem lugar de relevo, as Escolas irão apresentar números próprios, mas também quadros executados em conjunto pelos cavaleiros das 3 Escolas.

Este espetáculo fará, também, uma emocionante homenagem ao mestre Luís Valença, diretor do Centro Equestre da Lezíria Grande, e figura incontornável da Arte Equestre em Portugal, cujo percurso profissional se cruza e escreve a história destes 45 anos.

DATA E HORÁRIO

13 SETEMBRO 2024

Sagres Campo Pequeno

Abertura de Portas 20H30

Início do Espetáculo 21H30

Bilhetes AQUI.