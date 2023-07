Resultados: Campeonato da Europa de Children, Juniores e Jovens Cavaleiros 2023

Representação de alto nível e muito diversificada de toda a Europa no Campeonato da Europa de Children, Juniores e Jovens Cavaleiros 2023 realizado em Gorla Minore (ITA), onde os cavaleiros irlandeses roubaram a cena com três medalhas de ouro nas categorias de Juniores e Jovens Cavaleiros.

Confira os vencedores do pódio:

Pódio Individual Children

1° Clémentine Lux (BEL) & Cash de L’Ecuyer

2° Uxue Arruza Rodriguez (ESP) & Clarin de Llamosas

3° Jolie Marie Kühner (GER) & Dialo

37º Martim Ribeiro (POR) & Feliberlina T

55º Maria Inês Sequeiros (POR) & C-Invictus Z

89º Filipe Miguens Malta da Costa (POR) & Iwan B

98º Diana Ferreira Pinto (POR) & Escudee

Pódio Individual Juniores

1° Anastasia Nielsen (MON) & Tailormade Contou

2° Tom Wachman (IRL) & Cathalina S

3° Nick Nanning (NED) & Bandia

30º Madalena Eloy (POR) & Forestelle des Cinc Chene

67º Afonso Salvador Bento (POR) & Varennes d’Argonne

Pódio Individual Young Riders

1° Seamus Hughes Kennedy (IRL) & Esi Rocky

2° Beata Hermelin (SWE) & Obsession Night

3° Skye Morssinkhof (NED) & G-Vingino-Blue

54º Vasco Escudeiro (POR) & Mill’s Sheridan

66º Luisa Horta Osório (POR) & Jasmin da Hermida

71º Diogo Portela Mendes (POR) & Divalentino C

Pódio Children Equipas

1° Alemanha (Brianne Beerbaum/Carlucci 20, Maximilian Fimpel/Cartagena, Luise Konle/ Dressed For Success, Jolie Marie Kühner/Dialo e Colin Sorg/Casillas 11)

2° França (Louise Anquetin/Ucello de Hus, Maxime Birkle/ Balenciaga du Gandy, Melina Bouillot/Canabis d’Albain, Luis Louan/Silver des Peux, Zoe Vageon Ledy/Arkana Messipierre)

3° Grã Bretanha (Darcy Honeybunn Daisy/Kunis, Emily Gulliver/Fleur de Nuit 8, Sienna Lanni/Bermudez BDA, Ruby Payne/Whitesparke Pepper, Sula Von Bülow/Dabella)

10º Portugal (Filipe Miguens Malta da Costa (POR) & Iwan B, Maria Inês Sequeiros (POR) & C-Invictus Z, Diana Ferreira, Pinto (POR) & Escudee, Martim Ribeiro (POR) & Feliberlina T)

Pódio Juniores Equipas

1° Irlanda (Eoin Brennan/Eskola M, James Brennan/MHS Im The One, Tom Wachman/Cathalina S, Coen Williams/Conthanja)

2° Holanda (Thijmen Vos/Ive Got The Keys, Emma Bocken/ Kadessa Z, Wesley de Boer/Kaphira, Nick Nanning/Bandia, Finn Boerekamp/ Mimosa)

3° Grã Bretanha (Lauren Caroline/Gait L, Maisy Williams/Devil v/d To Jo Pe Hoeve, Noora Von Bülow/Interstar B, Tabitha Kyle/Desterly, Sophie Evans/Csio Bel)

Pódio Young Riders Equipas

1° Irlanda (Seamus Hughes Kennedy/Esi Rocky, Niamh Mcevoy/Templepatrick Welcome Limmeric, Ciaran Nallon/Fifty Shades Of Grey, Max Wachman/Quintini, Rhys Williams/Playboy JT Z)

2° Belgica (Jules Van Hoydonck/Minte Vd Bisschop, Mathieu Bourdeaud ́ Hui/Oscar The Homage, Leon Brutsaert/Corleone Tour Vidal, Tristan Guisson/Naturelle Vh Legitahof Z, Aaron Tijskens/Hurricane)

3° Grã Bretanha (Oliver Fletcher/Iv Willem, Nicole Lockhead Anderson/Chatondo, Claudia Moore/Hardesther, Alexander Mclean/Gino F, Red Morgan/Golia)

15º Portugal (Vasco Escudeiro (POR) & Mill’s Sheridan, Diogo Portela Mendes (POR) & Divalentino C, Luisa Horta Osório (POR) & Jasmin da Hermida)

Resultados completos AQUI