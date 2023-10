Renderson Silva de Oliveira e «Fogoso Campline» nos Jogos Pan-Americanos 2023

Membro da equipa brasileira de ensino, Renderson Silva de Oliveira (na foto), começou como tratador de cavalos. Muita dedicação, humildade e conhecimento, renderam ao cavaleiro brasileiro o convite para montar e, anos depois, para competir em provas internacionais. Participa pela primeira vez nos Jogos Pan-Americanos que vão decorrer entre 20 de Outubro e 5 de Novembro em Santiago (Chile), na expectativa de conquistar um lugar nos Jogos Olímpicos de Paris.

Defendem o Brasil os cavaleiros, João Victor Marcari Oliva (Feel Good VO), Renderson Silva de Oliveira (Fogoso Campline), Manuel Rodrigues Tavares de Almeida Neto (Rosa Belle), Paulo Cesar dos Santos (Fidel da Sasa JE) e Victor Trielli Ávila (Corsario Igs). Lideram a equipa o treinador alemão Norbert van Laak e a chefe de equipe Sarah Waddell Miragaia.

Neste sábado, (21) os cavalos da equipa brasileira ficaram aprovados na inspeção veterinária.

Programação – Hoje domingo, 22, realiza-se a primeira classificativa com as reprises Grande Prémio (Big Tour) e Intermediária I (Small Tour). Todos os conjuntos do Brasil competem no Grande Prémio, o que lhes rende um percentual de 3% a mais em relação aos participantes na Intermediária I.

Na segunda-feira, 23, disputa-se o Grande Prémio Especial e a Intermediária I que definem o resultado por equipas. Na terça-feira, 24, é dia de descanso e na quarta, 25, realiza-se o Grande Prémio Freestyle (pódio individual).

