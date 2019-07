Regimento de Cavalaria de Braga assinala este sábado 310 anos com Gala Equestre Solidária 12 Julho, 2019 17:29

O Regimento de Cavalaria n.º 6 (RC6) vai assinalar, este fim-de-semana, o seu 310.º aniversário com a realização de uma gala equestre solidária e de uma cerimónia militar. Este ano, as comemorações integram ainda o Dia da Arma de Cavalaria.

A gala equestre decorrerá no sábado, a partir das 21h30, no Altice Forum Braga, e juntará em palco três grupos que raramente atuam em conjunto: a Escola Portuguesa de Arte Equestre, a Charanga a Cavalo da GNR e a Reprise a Cavalo da GNR. As verbas angariadas neste espetáculo reverterão a favor da Associação de Paralisia Cerebral de Braga.

No domingo, dia 14 de julho, tem lugar a cerimónia militar na Praça do Município, a partir das 11h30, presidida pelo Chefe do Estado-Maior do Exército.