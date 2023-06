Redução do IVA para a Criação de Cavalos em França

A França é um dos maiores países quando se trata de corrida de cavalos, sendo que neste país predominam as corridas de cavalos puro-sangue ao longo do ano.

O país possui uma grande quantidade de hipódromos importantes, como o Hipódromo de Longchamp em Paris, que é conhecido por acolher corridas importantes, como o Prix de l’Arc de Triomphe.

A criação e o treino desses cavalos são levados muito a sério, com criações de alta qualidade e uma competição acesa nas corridas. As apostas nas corridas de cavalos são uma atividade popular em França, com um sistema de apostas bem estabelecido. Existem várias formas de apostas disponíveis para os espectadores, e as corridas atraem um grande número de aficionados e apostadores tendo um impacto significativo na economia francesa, gerando empregos diretos e indiretos em áreas como criação, treino, apostas, turismo e serviços relacionados.

A taxa do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) para a criação de cavalos puro-sangue em França foi reduzida de 10% para 5,5%, de acordo com um relatório do Jour de Galop na passada terça-feira. Além disso, a redução fiscal será aplicada retrospetivamente a partir de 1 de janeiro de 2023.

Loic Malivet, presidente da Federation des Eleveurs du Galop, afirmou: “A taxa de 5,5% é muito importante, pois coloca as corridas de volta ao setor agrícola, o que é apenas justo.”