Quadra Maia Lidador destacou-se na 10ª Jornada do Campeonato

O Grande Prémio de Trote e Galope, organizado pela Câmara Municipal da Maia, Centro Equestre da Maia e a Liga Portuguesa de Trote e Galope, reuniu um total de 50 cavalos, no último domingo.

No Grande Prémio reservado aos cavalos nacionais disputado na distância de 1800 metros, a vitória ficou com “Poket Boy”, pertencente à Quadra Quinta das Figueiras, sob a orientação do treinador Gaspar Vaz e montado pelo jóquei Simão Santos. Em segundo lugar, tivemos “Owen Roncal” da Quadra Criação Brilhante, com Paulino Oliveira como jóquei, e a terceira posição foi conquistada pela égua “Princesa Gold” da Quadra Criações Gold, montada por José Lima.

Na modalidade de Galope e Trote Atrelado, a Quadra Maia Lidador destacou-se ao conquistar o Grande Prêmio Golden Prize (Galope), o Golden Prize de Trote e o GP Silver Prize de Galope.

No Grande Prêmio Golden Prize (2400 metros) de Galope, o vencedor foi “Cavani Kaizen” da Quadra Maia Lidador, com Bruno Lopes (na foto) como jóquei. Na distância de 3000 metros, “Very Good Tejy”, também da Quadra Maia Lidador, conquistou o GP Golden Prize de Trote, com o driver Rui Pinheiro. “Rockenvoy”, montado pelo jóquei Ricardo Sousa, sagrou-se vencedor do GP Silver Prize de Galope, disputado na distância de 1500 metros.

O prémio “Centro Equestre da Maia” foi entregue a Paulino Oliveira, da quadra Maia Lidador, vencedor da quinta manga da tarde (Galope- 1 600 metros).

A última manga (Póneis- 800 metros) foi direcionada para jovens jóqueis que competiram com póneis. Bruno Ferreira, da quadra “Russiforever” venceu a corrida contra Vasco Abreu da quadra “Da Invicta”.

