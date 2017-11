PSI Auction 2017: Chacsandro nº 27 do catálogo (VÍDEO) 17 Novembro, 2017 11:53

O cavalo castrado Oldenburg (OS) Chacsandro (Chacco-Blue x Sandro Boy) será apresentado com o nº 27 do catálogo de cavalos de saltos nos dias 2 e 3 de Dezembro no PSI Auction 2017.

Chacsando que está apto a competir em provas de 1,30m, conquistou a medalha de ouro no campeonato para cavalos novos o “Deister Jumpinghorse Championships 2017”.

Desta linhagem são conhecidos Chacco Kid, Calisto Blue e Stakkatan.

Nome: Chacsandro

Raça: Oldenburg

Data de Nascimento: 2012

Pai: Chacco-Blue

Avô Materno: Sandro Boy

Sexo: Castrado

No dia 25 de Novembro pode seguir em directo à apresentação dos cavalos que vão a leilão, no seguinte link www.psi-auktion.de

Confira o catalogo completo AQUI

Contactos:

Francois Kasselmann: +49 171 4969865

Emile Faurie: +44 783 1246656

Hartmut Lammers: +49 175 6505580

Stephan Plüm: +49 172 3405750

CHACOSANDRO