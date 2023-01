Procurando a perfeição

Tal como nos humanos, todos os cavalos têm diferentes tipos e tamanhos de pés. Para um cavalo, os seus cascos crescem aproximadamente um centímetro por mês (pense em unhas humanas). Começa na fase de criação e ganha forma através do desenvolvimento e crescimento do cavalo, juntamente com os cuidados e a alimentação.

Isto leva então à não insignificante questão da ferração dos cavalos.

Para o trote, a combinação de ferraduras é uma das considerações mais importantes quanto às hipóteses de um cavalo numa corrida. Alguns cavalos usam ferraduras na relva, outros na areia e alguns, nunca. Qual é a razão? Vamos explorar este tópico com o ferrador francês François-Xavier Mary que nos vai dar as respostas.

Embora LeTrot* tenha proibido a utilização de ferraduras para os cavalos com menos de quatro anos, o dilema permanece o mesmo – o que é melhor para o cavalo? Ser treinado com ou sem ferraduras?

O ferrador François-Xavier Mary aborda o problema ao contrário:

“O que poderá ser o mais próximo do estado natural do cavalo, que é não ter ferraduras? Estou a pensar na ferradura de borracha colada, que proporciona muito mais conforto. Por outro lado, há a espessura da cola e da borracha e, por isso, o peso. Para evitar tanto a espessura como o peso, as ferraduras poderiam ser coladas, ou ter a forma de placas ou ferros e aplicadas com cravos”

Embora esta seja uma questão técnica, em detalhe para explicar, a história é interessante para aqueles que seguem as corridas de trote e compreendem como as ferraduras podem fazer a diferença, entre ganhar e perder uma corrida.

Para além da proteção do casco, a ferradura pode ser utilizada para equilibrar o casco, evitar a interferência dos cascos e que o cavalo se alcance, e claro, fazer com que ande o mais rápido possível.

Antes de fazer a transição de um cavalo para “barefoot”, o fator mais importante a considerar é a ligeireza, que representa uma mudança significativa para o cavalo. O peso da ferradura é um fator chave:

“Um cavalo trotador utiliza geralmente ferraduras de aço de 8mm de espessura em treino. Podemos então colocar uma ferradura de alumínio de 4mm de espessura com uma almofada de silicone de 2mm. Isto dar-lhe-á muito conforto sem acrescentar espessura. Cada caso é único, dependendo do casco do cavalo, do método de treino, portanto, da forma como os cavalos estão ferrados, e das pistas de treino (redondas ou retas, subidas ou descidas, na praia, etc.). Quando a pista em Vincennes está boa, um cavalo pode correr sem ferraduras 3 vezes por mês sem que os seus pés sofram demasiado com a abrasão. Estima-se que um casco de cavalo cresce um centímetro por mês em média e que cada corrida desgasta 0,5 cm de casco”.

Os ferradores são técnicos. Vê-los trabalhar lembra-nos a sua herança, a técnica do seu ofício e a forma como este foi melhorado através da modernização dos materiais e o entendimento de que cada elemento opcional dentro do processo, detém poderes muito específicos.

*LeTrot organização oficial do Trote Atrelado.