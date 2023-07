Ponte de Lima: Portugal sagra-se Campeão do Mundo de Equitação de Trabalho de Juniores e Jovens Cavaleiros

Portugal conquistou o título de campeão do Mundo, por equipas, no mundial de Equitação de Trabalho de Juniores e Jovens Cavaleiros que decorreu este fim-de-semana, na Feira do Cavalo de Ponte de Lima. A Espanha classificou-se em 2º lugar e o 3º lugar foi para a Itália.

A título individual, medalha de ouro para Nicole Silva com Inca, prata para Afonso Resina Antunes com Importante da Broa e o bronze para Lara Carreira com Endiabrado. Ainda ocupámos o quarto lugar com Carminho Filipe e Zig Zag, a mais jovem cavaleira do Mundial.

A XV edição da Feira registou a maior adesão de sempre, com muito publico assistir a um conjunto diversificado de provas. Na Taça de Portugal de Dressage, o vencedor do Grande Prémio foi o cavaleiro Vasco Mira Godinho, montando o Limbo da Ermida.

Igualmente neste fim de semana da Feira do Cavalo disputou-se a final do Campeonato de Portugal de Horse-Ball, que foi ganho pela Equipa da Quinta de Figueira Horseball Clube, tendo o pódio sido composto pelo Horseball Sintra e Algueirão Horseball clube, onde tivemos oportunidade de ver o dinamismo imposto pela Associação do Horseball que já está a ter grandes resultados e que voltará a colocar esta disciplina no patamar que todos desejamos.

Promotora da região e do país, como uma alavanca fundamental para o turismo a Feira do Cavalo de Ponte de Lima recebeu a visita do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, que elogiou o evento, como uma aposta de referência no desporto equestre, e na dinamização económica e social do concelho e da região.

Considerada como um entreposto desportivo, comercial e cultural de referência, a Feira do Cavalo posiciona Ponte de Lima como Destino Equestre Internacional.

Em suma, quer a nível desportivo, cultural e económicos os objetivos propostos foram alcançados, registando-se a satisfação de atletas e criadores na participação deste evento, face ao sucesso, ao rigor da organização e à efetiva promoção do Cavalo Lusitano.

A Feira do Cavalo encerrou, mas a dinâmica equestre continua a animar a vila mais antiga de Portugal, com a realização da V edição dos Jogos Equestres de 17 a 20 de agosto, na Expolima.

Resultados completos AQUI