Ponte de Lima: Portugal lidera provisoriamente o Campeonato do Mundo de Juniores e Jovens Cavaleiros de Equitação de Trabalho

Arrancou esta quarta-feira (5) o Campeonato do Mundo de Juniores e Jovens Cavaleiros de Equitação de Trabalho, que decorrerá até 8 de Julho, em Ponte de Lima, incluído na Feira do Cavalo de Ponte de Lima.

Este Campeonato conta com a participação de 10 países: Portugal, Brasil, Colômbia, Espanha, Estados Unidos da América, França, Holanda, Itália, Republica Checa e Suécia.

A seleção nacional constituída por Carminho Filipe com ZIG ZAG, Afonso Resina Antunes com IMPORTANTE DA BROA, Lara Carreira com ENDIABRADO e Nicole Silva com INCA, após a prova de ensino, assume a liderança provisória com 81 pontos, seguida da Espanha com 68 pontos, enquanto a Itália ocupa a terceira posição com 43 pontos.

Chefe de Equipa: Rui Tiago Recto

Treinadores:

Ensino – Miguel Ralão Duarte

Maneabilidade e Velocidade – Pedro Torres

Prova da Vaca – Luis Brito Paes

Groom: Mafalda Deitado

Confira os resultados AQUI