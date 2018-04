Perturbações do Neurodesenvolvimento e a Pratica da Equitação 19 Abril, 2018 8:16

Estão abertas as inscrições para a 3ª edição da formação “PERTURBAÇOES DO NEURODESENVOLVIMENTO e a PRATICA DA EQUITAÇÃO”, que se realizará no Cardiga Training Center, polo de formação, da Academia Equestre João Cardiga, em Barcarena, Oeiras, dias 17 e 18 Junho 2018 (sábado e domingo).

A formação dirige-se ao publico interessado e a todos os treinadores, que pretendam revalidar do seu TPTD-Titulo Profissional de treinador desportivo, uma vez que é validada pelo IPDJ-Instituto Português do Desporto e Juventude e FEP-Federação Equestre Portuguesa e dá 3UC (Unidades de credito).

POPULAÇÃO-ALVO DO CURSO

Este curso dirige-se em primeiro plano para treinadores de equitação que estejam em condições de revalidar o seu título profissional e que se interessem igualmente por um tema mais específico da sua actividade profissional. Paralelamente o curso está aberto a outros profissionais das àreas da Saúde, Educação e Desporto, na medida em que a Equitação com Fins Terapêuticos pode ser uma ferramenta e via profisisonal importante.

OBJECTIVOS GERAIS

A formação em causa, com a duração de 15 horas (dois dias) tem como objectivos gerais:

1 – Actualizar o conhecimento dos formandos no domínio das Perturbações do neurodesenvolvimento com mair frequência de indicação para a equitação geral ou Equitação com Fins Terapêuticos, nomeadamente a Perturbação do Espectro do Autismo e a Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção

2 – Permitir aos formandos a compreeensão de como essas perturbações interferem com a prática da equitação

3 – Iniciar na prática da equitação com Fins Terapêuticos em específico a Equitação Adaptada e Terapia Assistida por Equinos (domínio teórico e prático).

Em anexo enviamos a Ficha de Inscrição.

Para se inscrever basta devolver a referida Ficha preenchida e acompanhada do comprovativo de transferência bancária, no valor de 50%, da formação escolhida.

Os candidatos deverão enviar, ainda, os seguintes documentos:

– Copia do Cartão de Cidadão

– Copia da Cédula de Treinador

– Comprovativo de seguro FEP atualizado e Nº FEP

Contactos:

Cardiga Training Center

Estrada Caminho da Serra, Leceia

2730-040 Barcarena | Portugal

E: ctc@academiaequestrecardiga.com

T: +351 214 212 261