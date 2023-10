PD «Mágico» montado por Rafael Rocha no pódio em Espanha

A segunda semana do III Andalucía October Tour teve início esta quarta-feira com as provas reservadas aos cavalos novos.

O garanhão PD Mágico (Diarado), montado pelo atleta português Rafael Dinis Rocha, brilhou ao conquistar o terceiro lugar com um tempo de 30,70 segundos na prova em duas fases (2Ph Sp) reservada a cavalos de 7 anos do CSIYH1* em Vejer de la Frontera (Espanha).

Venceu a prova «Carlo Van’t Prinsenveld Z» (Casall x Malito de Reve) montado pelo francês Harold de Boisset ao registar o melhor tempo 30,54s superando os 13 conjuntos que terminaram sem faltas. A sua compatriota Marie Demonte foi segunda classificada com Give Me One Reason DK (B Ceira D’Ick x Diamant de Semilly).

Quanto aos restantes atletas nacionais, Mario Prieto com Lady Ulydi terminou em 31º e Rodrigo Giesteira Almeida com a égua belga Querly vd Bisschop em 32º, ambos sem faltas nas duas fases. Luís Silva Fernandes e Lacicera Parisol penalizaram quatro pontos na segunda fase.

Na prova reservada a cavalos de 6 anos, 36 dos 55 participantes terminaram sem faltas. Partilharam o primeiro lugar os portugueses Rodrigo Giesteira Almeida com Rio di Cantero e Maria Filipa Raposo Alte com Maud Ludine S.

Nos cavalos de 5 anos, nove cavalos partilharam o primeiro lugar, incluindo Luis Felipe Costa com o garanhão Holstein Queenlan (Quibery) e Rafael Dinis Rocha com a égua PD Orelia.

Esta quinta-feira realizam-se nove provas, incluindo 3 (CSI3*): 1,45m; 1,40m e 1,35m.

Resultados AQUI