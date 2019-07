Participação discreta no Campeonato Europeu da Juventude 2019 – Holanda 15 Julho, 2019 8:45

Terminou, sem brilho a participação portuguesa no Campeonato da Europa da Juventude (CH-EU-Ch-J-Y) que decorreu de 9 a 14 de Julho em Zuidwolde (Holanda) com a presença de 310 atletas de 33 países.

Ouro para Holanda no escalão “Children”

A formação holandesa composta por Emma Bocken (Dagma), Rhijmen Vos (Theo 149), Jorinde Dolfijn (Providence) e Finn Boerekamp (Gradini) liderada por Edwin Hoogenraat, com um total de 0 pontos, conquistou a Medalha de Ouro por equipas no escalão “Children”. A Alemanha recebeu a Prata e o Bronze foi para a Grã Bretanha. Excelentes prestações dos holandeses, Emma Bocken, Jorinde Dolfijn e Finn Boerekamp, dos alemães Tiara Bleicher e Mikka Roth, da britânica Tabitha Kyle e da sueca Cornelia Wallenborg ao chegarem à final com 3 percursos sem faltas.

A equipa portuguesa composta por Francisco Mendonça Peixe (Zafrão Nazar), Alice Laruça (Calamity Jane Rumel), Carlota Tomas Pires (Harmony do Casal) e João Patrício (C. Grand Canyon Z), liderada por João Moura, terminou a prova por equipas em 22º lugar, com um total de 45 pontos. A melhor prestação nesta prova foi de João Patricio (0/12pts).

Irlandesa Marta Hughes-Bravo venceu a prova de Consolação – Children

Marta Hughes-Bravo, filha do cavaleiro português Miguel Bravo e da irlandesa Marion Hughes venceu esta prova reservada aos conjuntos Children que não conseguiram passar à final individual. Disputada ao cronómetro contou com a participação de 57 conjuntos, dos quais 32 terminaram sem faltas o percurso. Marta montando HHS California alcançou a vitória conseguindo o melhor tempo 45,72 segundos. Na segunda posição ficou o seu compatriota, Matthew Conlon com Kingdom Clover (47,74s), enquanto o holandês Wesley de Boer ocupou a terceira posição com Esprit de Pomme” (48,78s).

Participaram nesta prova os portugueses, Francisco Mendonça Peixe que terminou o seu percurso sem faltas montando Zafrão Nazar (19º (54,38s), Alice Laruça (Calamity Jane Rumel) 36ª (4/52,45s) e João Patrício (C Grand Canyon Z) 47º (4/67,84s).

Portugal esteve representado pelos seguintes atletas:

Children:

– Carlota Tomás Pires – Harmony do Casal

– Alice Rocha Laruça – Calamity Jane Rumel

– João Patricio – C Grand Canyon Z

– Mariana Henrique Santos – Clyde LBV Z

– Francisco Mendonça Peixe – Zafrão Nazar

Juniores:

– Camille Costa – Cayado Van Het Exelhof

– Mandy Mendes Costa – Quel Elu de St. Simeon

Jovens Cavaleiros:

– Pedro Rafael Sousa Carvalho – Donner

– Mafalda Costa Marques – Escudee

Resultados – Children

Resultados – Taça das Nações – Children

Resultados – Prova de Consolação

Resultados – Juniores

Resultados – Young Riders

Resultados – Completos