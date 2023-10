Pan-Americanos 2023: João Victor Oliva conquista medalha de prata

Esta quarta-feira, (25) o Brasil escreveu um capítulo histórico nos Jogos Pan-Americanos ao conquistar a sua primeira medalha de prata individual em 40 anos, na Escola de Equitação do Exército em Quillota, no Chile.

O talentoso atleta olímpico, João Victor Marcari Oliva, de 27 anos, montando Feel Good VO, obteve a impressionante pontuação de 86,160% no Grande Prémio Freestyle, garantindo assim a medalha de prata. A última vez que o Brasil havia conquistado uma medalha individual no ensino foi em 1983, quando Orlando Facada conquistou o bronze nos Jogos Pan-Americanos de Caracas.

João Oliva expressou a sua imensa felicidade após a conquista: “Estou verdadeiramente feliz. A palavra que me vem à mente é alegria. Agradeço ao Feel Good, que treino desde muito jovem. Sempre acreditei neste cavalo, assim como o meu pai, Victor Oliva, e o meu treinador, Norbert van Laak. Estamos a colher os frutos de anos de dedicação e trabalho. Hoje o Feel Good deu-me o seu melhor, e tal como eu, estava determinado em vencer esta final.” João Oliva, detentor de duas medalhas de prata em Santiago 2023, acrescenta à sua coleção o bronze por equipas nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015 e Lima 2023.

Medalha de ouro para Julio Mendonza Loor, do Equador com Jewel’s Goldstrike, que obteve a excelente pontuação de 87,230%, enquanto a norte-americana Anna Marek, com Fire Fly, ficou com a medalha de bronze, tendo conseguido 81,350%.

De referir ainda a prestação do brasileiro Renderson Silva de Oliveira, classificado na quinta posição com o Lusitano Fogoso Campline, tendo pontuado 80,095% no Grande Prémio Freestyle. Renderson Oliveira assim como Victor Oliva, (ambos radicados em Portugal) expressou a sua satisfação com o resultado: “Esforçamo-nos ao máximo para obter a melhor pontuação possível. Estou muito satisfeito e quero congratular os campeões. O quinto lugar nesta final é para mim, um resultado espetacular, uma motivação para continuar a trabalhar arduamente e regressar mais forte no próximo ano. Neste momento estou focado em Paris2024, esperando que os meus colegas consigam também qualificar-se. Caso contrário, tenho esperança que através do ranking mundial da FEI consiga uma vaga individual.”

