Oficial de pista é atropelado numa corrida de cavalos (VÍDEO)

Um oficial do Hipódromo de Carlisle, no Reino Unido, passou por um momento assustador na última quinta-feira (26/10). A corrida estava programada para começar às 17h05, mas rapidamente ficou evidente que algo havia de errado. Os cavalos começaram a correr antes que o oficial pudesse atravessar a pista em segurança…

Tudo indicava que o oficial tinha fixado a fita de partida no lugar, mas só conseguiu percorrer alguns metros antes de ser atingido por “Euchan Falls”, e cair no chão.

Felizmente, tanto a Sky Sports como o chefe de pista, Harry Phipps, confirmaram posteriormente que o homem saiu ileso do incidente.

Os fiscais no local imediatamente iniciaram uma investigação, e um relatório oficial declarou: “Uma investigação foi conduzida para analisar as circunstâncias em que o oficial atravessou a pista no início da corrida, resultando no seu atropelamento por Euchan Falls.”

O incidente foi relatado às autoridades da British Horseracing Authority, que iniciaram uma investigação.

Fonte: The Sun