O Campeonato Europeu de Dressage e Paradressage disputa-se em Riesenbeck

Está na hora dos melhores conjuntos europeus de Dressage e Paradressage, brilharem a partir de hoje (4 setembro) e até ao dia 10, nos Campeonatos da Europa da FEI 2023, em Riesenbeck, (Alemanha). Estão inscritos 70 conjuntos de 23 países, prontos para executarem a sua melhor prestação, enquanto competem por medalhas individuais e por equipas.

Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Hungria, Irlanda, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia e Suíça estão na corrida pelas medalhas por equipas, enquanto os representantes da Armênia, Chipre, Estônia, Israel, Lituânia, Polónia e Eslováquia, concorrem exclusivamente em individuais. A maioria das equipas será composta por quatro conjuntos, mas Luxemburgo e Noruega terão apenas três elementos nas suas equipas.

Portugal apresenta-se com uma equipa composta por Jeannette Jenny (Damasco), João Moreira (Zonik Hit), Maria Pais do Amaral (Hot Hit Old Campline) e Maria Caetano (Fenix de Tineo e Hit Plus reserva) e um conjunto de reserva: António do Vale (Fine Fellow).

Na Paradressage os nossos atletas são Ana Isabel Mota Veiga (Convicto) no Grade 1 e Pedro Paletti Felix (Grijó) no Grade III.

Também nos próximos dias, as equipas vão lutar pelas últimas três vagas disponíveis para os Grupos A e/ou B da FEI, para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Já estão qualificadas, a França como anfitriã, a Dinamarca, Grã-Bretanha, Alemanha, Suécia e Países Baixos, que se classificaram nessa ordem no Campeonato Mundial de Dressage da FEI do verão passado, em Herning (DIN). A Polónia também garantiu a sua presença na fase de classificação do Grupo C, em Budapeste (HUN) em junho, deixando um total de 16 países competindo por uma das três cobiçadas vagas esta semana.

Ordens de Entrada e Resultados AQUI