Mundial de Saltos de Cavalos Novos 2023: Irlanda dominou com um histórico 1-2-3

Terminou neste domingo o FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship com a Irlanda a completar um histórico 1-2-3 em Lanaken, Bélgica, com vitórias e medalhas em todas as categorias, incluindo um histórico 1-2-3 nos cavalos de 5 anos.

O irlandês Michael Pender venceu com HHS Ocala a final para cavalos de 5 anos saltando um brilhante desempate sem faltas em 37,22s, tendo conquistado a Medalha de Ouro. Prata para o seu compatriota Niamh McEvoy com o garanhão ISH Boleybawn Alvaro e a medalha de bronze para Gerard O’Neill com o ISH Ballyshan BF Super Hero.

Destaque para a prestação do atleta português Bernardo Ladeira com a égua KWPN Noblesse (Falaise de Muze x Corland), que terminou a finalíssima num excelente 5º lugar, após cumprir as duas classificativas e a final sem faltas. Dos 205 conjuntos que alinharam na primeira classificativa para cavalos de 5 anos, apenas 39 ficaram apurados para a final.

Nos cavalos de 6 anos a cavaleira alemã Katrin Eckermann com o castrado Westfalian Cascajall (Casallco x Comme Il Faut) conquistou a Medalha de Ouro. Medalha de Prata para a irlandesa Leah Stack com a égua irlandesa Laurina (Stakkato Gold x Cruising). O holandês Jelmer Hoekstra com Maddox vh Haringvliet Z recebeu o bronze.

Houve mais sucessos para os irlandeses na final de sete anos, com Harry Allen a conquistar a Medalha de Ouro com a égua de origem italiana, Kumina Della Caccia, (Kannan x Toulon) após um emocionante desempate com onze cavalos. O alemão Philip Rüping com Casanina PS conquistou a prata e o bronze foi para o holandês Renee de Weert com a égua KWPN Labantrix (Eldorado van de Zeshoek x Abantos Nra).

Em representação de Portugal, Molly Hughes Bravo com HH Orchidee de 7 anos, também ficou apurada para a final, terminando em 34º lugar.

