Morreu «Noltes Kuchengirl» de Marcus Ehning (VÍDEO)

O alemão Marcus Ehning anunciou nas redes sociais que a sua égua «Noltes Kuchengirl» (filha de Lord Z x Cambridge Cole), de 26 anos, criada por Eva-Maria Schmid) morreu. Em 2014, a égua passou a uma merecida reforma após uma carreira de saltos de obstáculos de sucesso com Ehning.

Ehning expressou a sua tristeza ao dizer:”É com o coração apertado que nos despedimos de «Noltes Küchengirl». Recordamos quase 20 anos de alegrias com esta égua. O seu caráter único tornou a especial tanto no desporto quanto na reprodução. Sentiremos saudades!”

«Noltes Kuchengirl» fez a sua estreia internacional sob a sela do irmão de Marcus, Johannes, conquistando a vitória no Grande Prémio de Hamburgo em 2005. Um ano mais tarde, Marcus assumiu as rédeas, e a parceria continuou a somar conquistas, vencendo Grandes Prémios em La Baule e Aachen. Além disso, a égua desempenhou um papel crucial na conquista das finais da Taça do Mundo em Genebra, ao lado de Ehning.

Além das suas realizações desportivas, «Noltes Kuchengirl» também deixou um legado valioso na reprodução internacional, com descendentes de destaque que perpetuam a sua influência no mundo equestre.