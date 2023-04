Morreu «Famous do Vouga»

«Famous do Vouga»(Riopele x Vindima do Vouga), de 13 anos, que formava conjunto com o cavaleiro de Grande Prémio brasileiro, Pedro Tavares de Almeida desde 2021, morreu esta segunda-feira (24) devido a uma infecção pulmonar.

Pedro Tavares de Almeida e «Famous do Vouga« participaram entre 2021 e 2022 em vários CDI’s de 3* e 4* em Espanha, França e Portugal. Este conjunto foi reserva do Brasil nas Olímpiadas de Tóquio 2021 e foi convocado para o Campeonato Mundial de Dressage em Herning, Dinamarca, em 2022.

Em comunicado, a família Tavares de Almeida lamentou a perda deste cavalo de sua criação e em franca ascensão nas pistas de Dressage.

“É com enorme tristeza, que a Coudelaria Rocas do Vouga vem comunicar à comunidade hípica, a morte do cavalo «Famous do Vouga». O cavalo esteve internado durante dez dias numa clínica em Düsseldorf para tratamento de uma infecção pulmonar. Apesar de estar a recuperar, infelizmente teve um novo quadro clínico grave. Na sua última prestação no CDI de Segóvia em 2022, alcançou a importante nota de 72%. Temos muito orgulho na sua trajetória e é com profunda tristeza que nos despedimos. Obrigada «Famous» por tudo o que fez e por nos ter representando de uma forma tão espectacular”.