«Medina Spirit» desclassificado do Kentucky Derby 2021

Medina Spirit, o vencedor do Kentucky Derby 2021, é apenas o terceiro cavalo desqualificado, segundo após a deteção de substância dopante no organismo do animal, nos 147 anos de história da mais antiga corrida hípica realizada nos EUA: na pista com 2 km, anualmente, acontecem os «dois minutos mais excitantes do Mundo».

O seu treinador, Bob Baffert, está impedido durante dois anos de participar no Kentucky Derby. Baffert, negou ter dopado o cavalo que era um outsider (12-1) nesta corrida.

«Medina Spirit» de 3 anos, morreu em Dezembro do ano transacto após sofrer um ataque cardíaco quando treinava no Hipódromo Santa Anita na Califórnia. Baffert foi multado em US$7.500 e levou uma suspensão de 90 dias. Amr Zedan, proprietário de «Medina Spirit» não poderá reclamar o prémio de $US1.8m atribuído ao vencedor do Derby. «Mandaloun, que foi segundo classificado passa a ser o vencedor do Kentucky Derby 2021.

Medina Spirit venceu cinco de 10 corridas ao longo da sua carreira desportiva, incluindo o Grau 1 Awesome Again e claro o Kentucky Derby. A sua última corrida foi na Breeders ‘Cup Classic contra cavalos mais velhos. Este cavalo de corridas ganhou mais de US $ 3,5 milhões.