Marco Moreira Oliveira vence o Grande Prémio em Alfeizerão 28 Maio, 2018 17:18

Decorreu nos dias 25, 26 e 27 de Maio, na pista outdoor do CEIA – Centro Equestre Internacional de Alfeizerão, o Concurso de Saltos Nacional A/C. Os percursos estiveram a cargo do chefe de pista José Corte Real dos Santos.

O CSN A/C terminou no domingo com o triunfo de Marco Moreira Oliveira montando Upercut Kervec no Grande Prémio (1,45m) que contou com a participação de 11 conjuntos e apenas 3 no desempate. Marco Moreira Oliveira com Upercut Kervec registou o melhor tempo no desempate 34,45s. Gonçalo Ribeiro Pinto com Virtuose des Biches alcançou o segundo lugar (34,70s.) enquanto o terceiro lugar foi para a amazona Magda Morgado Soares com Decoltaire T, que fez o percurso do desempate em 35,27s.

Em 4º e 5º lugar classificou-se o cavaleiro Hugo Carvalho com Estoril 273, (68.29s.) e com Crow Lady (68,30s), respectivamente. Tal como na prova de 1,40m de sexta-feira e sábado, foi Hugo Carvalho que ocupou o 1º lugar, com Crown Lady na sexta e Estoril 273 no sábado.

O Pequeno Grande Prémio, que decorreu no sábado, contou com a participação de 14 conjuntos, dos quais apenas 4 disputaram o desempate. Hugo Carvalho com Cashman’s Spirit conseguiu o melhor tempo no desempate (31,68s.). O mesmo cavaleiro ficou classificado em 3º lugar com Cascari HR e em 5º com Estoril 273.

Gonçalo Ribeiro Pinto ficou em 2º lugar com Don Guan (33,00s) e em 4º lugar montando Bernella.

Na prova de 1,30m do primeiro dia do concurso foi o Hugo Carvalho/ Estoril 273 que obteve melhor classificação. No domingo foi a vez de Bernardo Ladeira com Davin a perfazer o percurso em menos tempo.

Na prova de 1,20m de sexta o primeiro lugar foi para André Lopes Simão com Ratatoulie. No sábado foi a vez de Nuno Pereira Martins com Ateu vencer nesta categoria e, Sara Ferreira Pinto e Darko EQD venceram a categoria no domingo.

Numa Tabela A ao cronometro, foi Hugo Cardoso Tavares na sela de D’Godsend Parisol que venceu a prova de 1,10m do primeiro dia de competição. No sábado e no domingo foi a jovem cavaleira Joana Santos Paz com Xeque II, o conjunto mais rápido.

Resultados completos AQUI