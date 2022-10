A Associação de Criadores de Cavalos Lusitanos da Beira Interior promove a 15 e 16 de outubro a primeira edição do Concurso de Modelo e Andamentos Agrotech Fundão, a realizar durante a Feira de Agricultura e Inovação do Fundão.

A competição começa na manhã desse sábado (15) no Seminário do Fundão, com o concurso de fêmeas, com a competição para machos marcada para essa tarde.

No domingo pela manhã haverá uma prova de obstáculos.