Luciana Diniz inscrita no CSIO5* de Aachen

No famoso Deutsche Bank Stadium, começam a partir desta terça-feira a disputar-se as primeiras provas de um dos concursos mais esperados do ano, o CSIO5* de Aachen (Alemanha).

Estão inscritos 65 atletas em representação de 18 países incluindo Luciana Diniz, a melhor cavaleira portuguesa do ranking mundial FEI (68ª), com os cavalos Fit for Fun 13 e Vertigo du Desert.

De referir a exibição de alto nível desta amazona olímpica no Grande Prémio Rolex, (1,6om) que arrebatou uns fantásticos 2ºs lugares consecutivos com Fit for Fun, nesta catedral do hipismo em Aachen (2017 e 2018).

