Longines Global Champions Tour: Revelado o Calendário de 2024!

A Global Champions anunciou o calendário para o Longines Global Champions Tour e a série de equipas GCL de 2024. A temporada de 2024 promete ser uma jornada eletrizante por três continentes, com 16 destinos icónicos, incluindo o regressando os favoritos dos fãs, Xangai e um novo destino espetacular em Abu Dhabi.

A eletrizante temporada de 2024 do LGCT começará a 29 de fevereiro, com a abertura da temporada em Doha. Um ano repleto de adrenalina seguirá, com o campeonato a todo vapor até a Final, que terá início em 20 de novembro com os GC Playoffs em Riad.

Indo para Miami Beach (03 a 06 de abril) e Cidade do México (11 a 14 de abril) antes do regresso a Xangai pela primeira vez em quatro anos, a ocorrer num novo estádio no Shanghai Juss International Equestrian Centre. Localizado no Expo Park, na Pudong New Area, o centro é o primeiro local permanente de competições equestres profissionais na China.

Ao regressar da China, a tour europeu começa em Madrid de 17 a 19 de maio. Abrangendo 14 países, os fãs poderão desfrutar de uma variedade de destinos, desde as vibrantes ruas de Paris até ao encanto histórico de Roma. O circuito global está pronto para cativar uma audiência mundial na 18ª temporada do LGCT.

Prepare-se para uma jornada internacional como nenhuma outra, pois o Longines Global Champions Tour e GCL prometem ser ainda mais espetaculares, com locais de classe mundial escolhidos meticulosamente pelas suas capitais únicas e icónicas, além de destinos deslumbrantes na Riviera francesa.