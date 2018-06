Liga Milionária do hipismo mundial arranca esta 5ª feira 14 Junho, 2018 10:03

Pelo 13º ano consecutivo, o CSI 5* Longines Global Champions Tour regressa a Cascais. Entre os dias 14, 15 e 16 de Junho, o Hipódromo Manuel Possolo receberá cavaleiros de várias nacionalidades, como o atual nº1 do ranking mundial da Longines, Harrie Smolders. Este ano, Cascais terá maior Prize Money de sempre, com 2.1 milhões de euros em jogo, nunca antes visto numa prova desportiva em Portugal.

Esta liga milionária do hipismo chega a Portugal para realizar a 8ª etapa, em 17, do circuito mundial do hipismo. De 14 a 16 de junho, o Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, receberá nomes da elite do hipismo mundial como Scott Brash, Marcus Ehning, Ludger Beerbaum, Harrie Smolders, Simon Delestre ou Athina Onassis. Por Portugal participam, Luciana Diniz, Luís Sabino Gonçalves, Mário Wilson Fernandes, Duarte Seabra, Rodrigo Giesteira Almeida e Hugo Tavares.

As provas têm início já esta 5ª feira, dia 14 de Junho, com a prova disputada em Duas Fases, às 17h45, e com a “Primeira Classificativa Global Champions League”, às 21h00.

De salientar que a prova da Global Champions League (GCL), parte deste circuito mundial de hipismo, é composta por 19 equipes, com cavaleiros de diferentes nacionalidades a competir num formato único, que se manterão inalteradas até ao final da temporada. Ao fim de cinco etapas, a equipa dos London Knights lidera a classificação seguida pela Valkenswaard United e St Tropez Pirates.

