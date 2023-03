Leilão Online de Paul Schockemöhle rendeu mais de meio milhão… (VÍDEO)

Paul Schockemöhle, conhecido criador e empresário de cavalos de desporto, tem vindo desde o inicio desta temporada a realizar dois leilões de cavalos por mês, um no inicio e outra na segunda quinzena. Habitualmente constam entre 12 e 20 poldros de 4 anos no programa.

No leilão online de Paul Schockemöhle que terminou esta terça-feira, a organização conseguiu um total de € 841.500, o que é uma quantia significativa. Com base no preço médio por poldro de €42.000, podemos afirmar que foram vendidos os 20 poldros neste leilão.

O cavalo mais valioso foi «Call My Agent PS» (Chacoon Blue PS x Balou du Rouet) que após uma acesa disputa entre um comprador dinamarquês e alemão, o cavalo foi arrematado pelo valor impressionante de €137.000, e fica na Alemanha. «Baccaro Blue PS» (Baloutaire PS x Chacco Blue) foi o segundo cavalo mais caro, arrematado por €88.000 por um comprador dinamarquês. «Ronaldinho PS» (Romanov x Conthargos) foi também vendido para a Dinarmarca por €80.000.

É importante realçar que, embora estes preços sejam elevados, há outros cavalos no leilão que podem ser adquiridos por valores mais acessíveis. «Mestano Blue» (Chacco Blue x Caretano Z), foi arrematado por €26.000 por um comprador espanhol.

Os leilões online oferecem aos compradores a conveniência de poderem participar no leilão de qualquer lugar do mundo, sem a necessidade de viajar para a Alemanha. Além disso, o processo de licitação é fácil e seguro, permitindo que os compradores façam lances com confiança.

Os cavalos de Schockemöhle são altamente valorizados no mundo do desporto equestre, e os leilões online oferecem uma oportunidade para que os compradores adquiram cavalos de qualidade a preços competitivos. Portanto, não é surpreendente que os leilões online de Paul Schockemöhle continuem a ser um sucesso.

