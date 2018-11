Lançada a Biblioteca Mundial do Cavalo Online 27 Novembro, 2018 19:23

Foi inaugurada no dia 24 de Novembro a biblioteca mundial do cavalo que já conta com 8.000 livros. Este projecto foi realizado pela Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen em parceria com o Institut Français du Cheval et de l’equitation (IFCE).

Um dos objectivos do projecto é criar uma biblioteca global online.

Aceda à biblioteca AQUI