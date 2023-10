Jogos Pan-Americanos 2023: João Victor Oliva lidera provisoriamente

Após a primeira jornada neste domingo dos Jogos Pan-Americanos 2023 em Quillota, Chile, a formação dos Estados Unidos lidera provisoriamente por equipas, porém uma prestação muito boa do último conjunto em pista, o brasileiro João Victor Oliva com o garanhão Westfalian, Feel Good VO, colocou o Brasil em segundo lugar da tabela para a segunda jornada, esta segunda-feira.

João Victor Oliva, lidera a classificação individual com a pontuação mais elevada 76,478 no Grande Prémio, enquanto a campeã em título, a americana Sarah Tubman, ocupa o segundo lugar com First Apple tendo pontuado 76,065. Destaque também para Renderson Silva de Oliveira, com o magnífico garanhão Lusitano Fogoso Campline, que atualmente ocupa a terceira posição individual, com a pontuação de 75,304.

João Victor Oliva visivelmente feliz com o resultado da sua reprise afirmou, “Chorei após a minha prova! Acredito que fiz a minha equipa orgulhosa, o meu treinador, a minha família e o meu país, e é isso que importa!”

Os resultados provisórios por equipas estão muito próximos. Os Estados Unidos lideram com a pontuação coletiva de 224,338 após a contagem dos três melhores resultados. O Brasil está um pouco mais de três pontos atrás, com 221,151. O Canadá ocupa o terceiro lugar com 214,277, os anfitriões estão em quarto com 209,920, o México em quinto com 202,822, a Argentina em sexto com 201,609 e a Colômbia em sétimo lugar com 197,205.

