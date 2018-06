Jogos do Mediterrâneo 2018: Portugal, ouro por equipas em Barcelona 28 Junho, 2018 6:06

A equipa portuguesa, composta por Rodrigo Giesteira Almeida com «Isolde vd Heffinck», Antonio Matos Almeida com «Irene van de Kwachthoeve», Luis Sabino Gonçalves com «Acheo di San Patrignano» e Duarte Seabra montando «Fernhill Curra Quinn» que se apresentou na pista olímpica do Real Club de Polo de Barcelona, pela primeira vez, para competir nos Jogos do Mediterrâneo, conquistou esta quarta-feira, a Medalha de Ouro, após bater a formação francesa (vencedora de quatro Ouros em edições anteriores dos Jogos) num emocionante desempate.

O quarteto português, liderado por Francisco Louro, terminou sem faltas o desempate no qual participaram os quatro conjuntos de cada equipa, totalizando o tempo de 132,00 segundos, que serviu para conquistar uma histórica Medalha de Ouro. A formação francesa composta, por Félicie Bertrand com Sultane des Ibis, Alexandra Paillot com Tonio la Goutelle, Pierre-Alain Mortier com Just do R e Titouan Schumacher com Atome Z, liderada por Thierry Pomel, também terminou sem faltas, porém registaram 133,69 segundos o que foi insuficiente para repetirem o ouro.

A Medalha de Bronze foi para a formação italiana, composta por Giampiero Garofalo com Scara Mouche, Francesca Arioldi com Loro Piana Celtic, Filippo Marco Bologni e Quidich de la Chavee e Matteo Leonardi montando Marko Polo.

A Espanha (Eduardo Álvarez Aznar com Fidux, Gerardo Menéndez com Costello DC, Paola Amilibia com Julieta e Pilar Cordón com Gran Cru van de Rozenberg) que conseguiu uma primeira mão sem faltas, somou 5 pontos na segunda, os mesmos que o Egipto, partilhando ambos o quarto lugar.

Nesta prova que contou com 12 equipas, Portugal arrecadou a terceira medalha de ouro (outras 2 no triatlo) somando assim, um total de 12 medalhas até ao momento, incluindo três de prata e seis de bronze, numa competição na qual Portugal se estreia.

Os Jogos do Mediterrâneo tiveram início esta quarta-feira e terminam em 01 de Julho, sendo a delegação portuguesa representada por 232 atletas em 29 modalidades.

Confira os resultados AQUI