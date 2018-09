JEM 2018: Simone Blum entra para a história dos desportos equestres (VÍDEO) 25 Setembro, 2018 9:20

O campeonato do mundo de saltos de obstáculos terminou neste domingo com a cavaleira alemã Simone Blum de 29 anos, a sagrar-se campeã do mundo nos Jogos Equestres Mundiais de Tryon. Após várias jornadas à frente da classificação individual provisória, Simone conquistou o ouro montando a égua DSP Alice e o bronze por equipas. Os suíços Martin Fuchs e Steve Gerdat completaram o pódio com os seus respectivos cavalos, Clooney e Bianca.

Simone Blum entra para os anais do desporto equestre, ao ser a primeira amazona a conquistar um campeonato do mundo de saltos de obstáculos. Blum é a sexta alemã a conquistar o título depois de Hans Günter Winkler, em 1954 e 1955, Hartwig Steenken em 1974, Gerd Wiltfang em 1978, Norbert Koof em 1982 e Franke Sloothaak em 1994.

Na conferência de imprensa após o último percurso, Blum afirmou “…Steve e Martin realizaram provas fantásticas. É espectacular estar no pódio entre os dois. Não consigo descrever o que sinto. Pouco importa que seja a primeira mulher campeã do mundo, para mim podia ser tanto um homem como uma mulher, era igual. A minha égua Alice portou-se lindamente toda a semana. Não derrubou um único salto nos cinco percursos que fizemos. É muito corajosa, lutadora e tem imenso respeito pelos obstáculos”.

Luís Sabino Gonçalves, o único português apurado para as meias-finais, totalizou 24,88 pontos nos três percursos com Unesco du Rouet, tendo ficado na 52ª posição na classificação final individual.

Resultados – Individual AQUI

Estados Unidos, ouro por equipas no Campeonato do Mundo de Saltos

A formação americana composta por Devin Ryan com Eddie Blue, Adrienne Sternlicht com Cristalline, Laura Kraut com Zeremonie e McLain Ward com Clinta, conquistaram o ouro por equipas pela segunda vez após um emocionante desempate com a Suécia que recebeu a prata. A equipa da Alemanha ficou com o bronze.

Por equipas, Portugal ficou classificado em 21º lugar.

Resultados – Equipas – AQUI