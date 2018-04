Isabell Werth ocupa os dois primeiros lugares do ranking Dressage; Daniel Pinto sobe cinco posições 3 Abril, 2018 13:58

Domínio incontestável de Isabell Werth na hierarquia mundial. Esta campeã alemã ocupa os dois primeiros lugares do ranking com as suas duas montadas, Weihegold OLD e Emilio, uma prestação raríssima na história do ranking mundial de Dressage. Enquanto a sua égua Weihegold OLD se mantem afastada das pistas desde a qualificativa do mundo em Amesterdão (27/01/18), Emilio tem continuado a ganhar pontos suficientes para subir ao segundo lugar do ranking. Graças às vitórias do conjunto em ‘s-Hertogenbosch (Holanda), este cavalo ajudou a subir três posições ficando à frente da dinamarquesa Cathrine Dufour e Atterupgaards Cassidy que se mantêm na terceira posição do ranking.

Daniel Pinto, o melhor português desta lista, subiu cinco posições com Santurion de Massa, da 41ª para a 36ª posição. Boaventura Freire, subiu duas posições, ocupando agora a 92ª posição com Sai Baba Plus.

Ranking completo AQUI