«Idéal du Pommeau» vence 13ª etapa do Grand National du Trot

«Idéal du Pommeau» de 5 anos, conquistou a vitória esta quarta-feira na 13ª etapa do Grand National du Trot, realizada no Hipódromo de Nantes, França. «Gaspar d’Angis» manteve a liderança na classificação, à frente de «Horace du Goutier», enquanto «Harlem de Bucy» e «Epsom d’Herfraie» terminaram em quarto e quinto lugar, respectivamente. «Ganay de Banville», que estava entre os favoritos, cometeu uma falta na penúltima curva.

Matthieu Abrivard, o condutor do vencedor, comentou: “É preciso ter cavalos extraordinários, como «Idéal du Pommeau», para vencer desta forma depois de ter enfrentado problemas de saúde.”

O aguardado duelo final em Nantes, permanecerá como um dos destaques do ano do Grand National du Trot, que já foi marcado por intensas disputas entre os líderes do ranking: «Gaspar D’Angis» (Quaro), agora com 133 pontos, e «Horace du Goutier» (Ready Cash), com 104 pontos.

