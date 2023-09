Horseball Champions League: Portugal representado em Le Mans

De 28 a 30 de Setembro, realiza-se o prestigioso Horseball Champions League em Le Mans, (França), nos escalões, Sub-16, Ladies e Pro Elite. Portugal participa com equipas nos escalões Pro Elite, Ladies e Sub-16.

Descubra as composições das equipas nacionais que particiam neste campeonato.

Sub-16

Quinta da Figueira

Coach – António Sollier Garcia

Tomás Amaro Pereira – Oreo

Catarina Mascate Matias – Israel

Maria Ganhão – Oscar

Benedicta Almeida – Lucas

Maria Teresa Cortesão – Elevada

Ladies

Colégio Vasco da Gama

Coach – Tiago Inácio e Tânia Campeão

Tânia Campeão – (cavalo emprestado)

Cristina Rosales Alvariña- Fee de Nuit

Antia Otero – N-Maxumis

Helena Fernandes – Jolie

Audrey Boivin – (cavalo emprestado)

Natália Simões – Hansaplast

Pro Elite

Quinta da Figueira

Coach – António Sollier Garcia – De la Croix

João Batista – Má-Onda

Guilherme Teixeira – Peace Fully

Miguel Alves – Reina Lumia

Filipe Timóteo – Justice Protector

Miguel Cardoso

Bernardo Carmo – Estrella Galicia

Durante a Champions League, no sábado (30) às 21h30, realiza-se a prestigiosa Cerimónia de entrega de Prémios do Ranking Mundial de Horseball! Celebra-se as incríveis conquistas dos talentosos jogadores, cavalos, treinadores, clubes e árbitros de todo o mundo. Testemunhe o resultado do árduo trabalho, dedicação e paixão pelo horseball!

As classificações do WHR são uma maneira de prestar homenagem às pessoas que ajudam o Horseball a crescer, mas também a garantir que a história não as esqueça e que o seu talento e dedicação perdurem por muitos anos.

Lista de equipas participantes AQUI

Horários dos Jogos AQUI