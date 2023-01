Gonçalo Barradas imbatível no Grande Prémio em Barcelona

O cavaleiro português Gonçalo Barradas montando o SF Tesway de la Batia de 16 anos, venceu neste domingo o Grande Prémio do CSN2* com obstáculos a 1,35m que decorreu no Real Club de Polo de Barcelona. Este conjunto já havia vencido na jornada inaugural a prova disputada em duas fases (1,30m).

Dos 35 conjuntos que alinharam nesta prova apenas nove com o percurso inicial sem faltas disputaram o desempate. Porém foi Gonçalo Barradas com Tesway de la Batia que registou o melhor cronómetro 38,79s dos três conjuntos que terminaram com duplo percursos sem faltas. O espanhol Blai de Capdevila foi segundo classificado com Cortesano (42,41s) enquanto a sua compatriota Laura Roquet com Cricket terminou em terceiro (42,44s).

Resultados AQUI