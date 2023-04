Golegã recebe II Jornadas Equestres da Juventude

A Golegã vai receber, as II Jornadas Equestres da Juventude, entre os dias 11 e 16 de abril. Numa organização conjunta entre o Município da Golegã e a Federação Equestre Portuguesa, este evento acolherá competições nas nove disciplinas equestres, sendo esperados ao longo de toda a semana de competição centenas de jovens atletas.

Este é um evento estratégico no desenvolvimento do desporto equestre no nosso país, potenciando a evolução dos escalões formativos nas mais variadas disciplinas equestres, afirmando a Golegã como a Capital do Cavalo.

A cerimónia de abertura está marcada para o dia 11 de abril, às 17 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a presença de várias entidades nacionais do desporto, nomeadamente a Diretora Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IPDJ — Em representação do Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Dr.ª Eduarda Marques e o presidente da Federação Equestre Portuguesa, Dr. Bruno Rente.”

Confira o programa AQUI