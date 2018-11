Golegã: Mau tempo não impediu dia dedicado ao Cavalo Lusitano 9 Novembro, 2018 6:40

Esta quinta-feira ficou marcada pelas más condições climatéricas que afectaram o normal desenrolar do LIX Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela FNC e XX Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela da Feira Internacional do Cavalo Lusitano. A chuva forte esporádica obrigou a suspender o programa, afastando temporariamente do Largo do Arneiro os muitos estrangeiros presentes para observarem os melhores exemplares da raça Lusitana.

Apesar do contratempo, o concurso foi decorrendo sem grandes atrasos.

Os 42 animais presentes a concurso foram observados atentamente pelo júri tendo sido atribuída a medalha de Ouro a L-Chatender da Hermida (Chatender x Julie Lyone por Le Tot de Sehilly), um poldro de 3 anos da raça Português Desporto. Um animal da Coudelaria Quinta da Hermida e propriedade de Pedro Câmara Horta Osório.

Na raça Lusitana, o Ouro foi atribuído a “Liberal da Lagoalva”, um poldro de 3 anos e a “Jasmim Plus”, um cavalo de 4 anos montado. “Liberal da Lagoalva” (Violino x Êxito da Lagoalva por Hostil), é do criador e proprietário Sociedade Agrícola da Quinta da Lagoalva de Cima S.A. “Jasmim Plus” (Escorial x Estrela Plus por Peralta) é do criador Dressage Plus Lda e propriedade de D. Gustavo Pico. Os vencedores da FNC 2018 serão conhecidos no próximo sábado às 15 horas.

Ao final da tarde foi prestada homenagem ao jovem cavaleiro ribatejano Manuel Vinagre, falecido no ano passado com apenas 18 anos, com dezenas de amigos a alinharem com as suas montadas no picadeiro central. Depois do visionamento de um pequeno filme do saudoso cavaleiro de Dressage, o presidente da Feira Nacional do Cavalo, José Veiga Maltez agradeceu a presença da família, afirmando, emocionado, que “partiu algo de nós. Mas está connosco, a ver-nos”. Refira-se que Manuel Vinagre era frequentador assíduo da Feira da Golegã, desde bebé, tendo-se estreado na competição de Equitação à Portuguesa há precisamente 8 anos: foi no dia 8 de Novembro de 2010 que se iniciou, tendo vencido a prova demonstrando desde logo o seu talento. O seu sonho era chegar aos Jogos Olímpicos, tendo por diversas vezes representado Portugal em competições internacionais de Dressage.

Logo depois, a Feira da Golegã retomou uma tradição que se foi perdendo nos últimos anos. Em tempos idos, era quase obrigatório que os cavaleiros tauromáquicos “encerrassem” a época na Golegã. Era aqui que se reuniam, confraternizavam e em conjunto deliciavam a assistência com as suas habilidades equestres. Este ano juntaram-se 21 cavaleiros de várias gerações como por exemplo Ana Batista, Francisco Palha, António Ribeiro Telles ou Rui Fernandes, para gáudio dos aficcionados, que estão habituados a saudá-los apenas nas praças de toiros.

O programa encerrou com o sempre apreciado espectáculo da Escola Portuguesa de Arte Equestre.

Programa de sexta-feira 9 de Novembro

ARNEIRO DA FEIRA

10h00 – Final do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho – Prova de Ensino

19h00 – Apresentação do Pónei da Terceira

21h30 – Espectáculo Equestre do Centro Equestre da Lezíria Grande

HIPPOS GOLEGÃ / CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE DESPORTOS EQUESTRES

15h00 – Final do Campeonato Combinado de Maratona – 1ª Mão

Resultados – Modelo e Andamentos AQUI