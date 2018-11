Gilberto Filipe fecha com chave de ouro a época desportiva 18 Novembro, 2018 21:38

Foi um ano inesquecível para o cavaleiro Gilberto Filipe!

Após sagrar-se em Maio deste ano na Alemanha, Campeão do Mundo de Equitação de Trabalho com o seu grande e fiel companheiro «Zinque das Lezírias», Gilberto Filipe conquistou no passado fim-de-semana na Feira Nacional do Cavalo na Golegã, o campeonato nacional no escalão Masters com Zinque das Lezírias, e no escalão Consagrados com Endiabrado. Este cavalo no ano transacto foi também campeão nacional no escalão Debutantes, montado por Gilberto.

Gilberto Filipe conseguiu superar os seus objectivos, tendo terminado a temporada em grande ao conquistar ainda,

• A Taça de Portugal no escalão de Consagrados com o Endiabrado;

• 1.º Prova de Equitação à Portuguesa A com o cavalo Assuão;

• 1.º Prova de Equitação à Portuguesa B com Feitor;

• Nas provas morfo/funcional de aptidão toureio, venceu com o cavalo Iranio;

• Conquistou a Medalha de Prata no concurso de modelo e andamentos nos cavalos de 4anos com Joio;

• 3.º Taça de Portugal no escalão de debutantes com o Gigolô

•2.º Taça de Portugal no escalão Masters com Assuão

“Fizemos mais do que aquilo que estava previsto. É uma satisfação fechar esta época com chave de ouro. O meu objectivo era claramente apostar em provas que sabia que tinha condições para conseguir resultados positivos.

Foi sem dúvida um ano inesquecível, é sempre bom quando alcançamos os nossos objectivos que lutamos dia após dia, mas existe muito a melhorar, o sonho continua. Muito obrigado a todos os que me ajudaram para que tudo isto acontecesse. Grande Bem-haja” concluiu Gilberto Filipe.